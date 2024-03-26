"Ідейний" колаборант: голова СБУ розповів про підполковника-зрадника з ОСУВ "Хортиця"

Топвійськовослужбовець із Волинської області, за словами Василя Малюка, безплатно працював на ворога та передавав йому всю можливу розвідувальну інформацію.

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Співробітники Служби безпеки України разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським (який на той момент очолював ОСУВ "Хортиця") затримали зрадника у званні підполковника ЗСУ, який працював на ворога за "ідею" та не отримуючи грошової винагороди. Про це в інтерв’ю телеканалу ICTV розповів голова СБУ Василь Малюк.

"Було зрозуміло, що він (військовослужбовець-зрадник. — Ред.) передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити й затримати. Він був у званні підполковника", — сказав Малюк.

Він уточнив, що Олександр Сирський допомагав СБУ з документуванням протиправних дій агента ФСБ, а також наголосив, що був здивований, коли дізнався, що затриманий підполковник відмовився від зарплати в ФСБ та працював "ідейно", попри те, що сам родом із Волині.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк у коментарі Фокусу назвав рішення Басманного суду Москви про свій заочний арешт за звинуваченням у тероризмі таким, що взагалі не заслуговує уваги.

25 березня Василь Малюк анонсував нові операції проти росіян, які завдаватимуть ворогові дедалі більшої шкоди.

Також 26 березня Служба безпеки України затримала двох мешканців Київської та Харківської областей, які за вказівками кураторів із Москви намагалися підірвати залізничне сполучення між центральними та східними регіонами України.