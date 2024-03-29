СБУ объявила в розыск "министра иностранных дел" Приднестровья (скриншот)

Среди прочего он отказался осуждать агрессию против Украины, а также в 2014 году поддержал оккупацию Крыма.

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Сотрудники правоохранительных органов Украины объявили в розыск так называемого "министра иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева. Информация соответствующего содержания обнародована в базе розыска Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что Игнатьев находится в розыске согласно представлению управления Службы безопасности Украины в Винницкой области.

"Лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования", — сообщается в базе розыска. Отдельно отмечается, что мера пресечения в отношении Игнатьева пока не избрана.

Виталий Игнатьев Фото: СБУ

9 января стало известно о вызове СБУ на допрос гражданина Украины Виталия Игнатьева, который занимает должность так называемого "министра иностранных дел "Приднестровской молдавской республики". Соответствующее решение было принято в связи с подозрением "чиновника" в коллаборационистской деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Среди прочего он не осудил российскую агрессию против Украины, а также в 2014 году выступил с заявлением, согласно которому оккупацией Крыма "Россия в очередной раз подтвердила свой высокий статус и авторитет как государства".

Стоит отметить, что 11 января так называемый "глава МИД" оккупированного Россией Приднестровья Виталий Игнатьев, который имеет украинское гражданство, вызвали в СБУ для "получения письменного уведомления о подозрении в совершенных преступлениях". К тому же он несколько раз открыто выступал за официальное присоединение оккупированного Приднестровья к России.

Игнатьева подозревают по ст. 110 ч.1 Уголовного кодекса о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, а также по ст. 111-1 ч.6 о коллаборационистской деятельности.

В период с 15 по 17 января 2024 года Игнатьев должен был явиться в отделение СБУ в Виннице с целью "получения письменного уведомления о подозрении в совершенных преступлениях". Однако он этого не сделал, теперь его объявили в розыск.

Отметим, что 2 июня 2022 года Виталий Игнатьев высказал мнение, что признание независимости Приднестровья станет лучшим способом урегулирования конфликта как для Молдовы, так и для мирового сообщества

При этом 22 июля того же года власти Молдовы выступили с требованием вывести российские войска из Приднестровья.