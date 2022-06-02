"Конфликт не урегулирован": в Приднестровье требуют признать независимость республики

Так называемый МИД ПМР заявил о "недоговороспособности" Молдовы и необходимости "новых конкретных выводов". В непризнанной республике считают, что независимость станет оптимальным выходом из конфликта.

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Глава "Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики" Виталий Игнатьев заявил о том, что признание независимости Приднестровья станет оптимальным способом урегулирования конфликта как для Молдовы, так и для мирового сообщества. Об этом Игнатьев заявил в интервью итальянскому информационному агентству ANSA.

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По словам Игнатьева, Молдова уже долгое время проявляет "недоговороспособность", так что пришло время задуматься о новых шагах.

"Мы считаем, что за 30 лет сделали все, чтобы договориться с Кишиневом. Но молдавская сторона проявляет недоговороспособность. Поэтому сегодня нужно приходить к новым конкретным выводам", — прокомментировал "министр иностранных дел".

При этом он подчеркнул, что никто не может защитить жителей "ПМР" лучше, чем потенциальное "Приднестровское государство".

В то же время, Игнатьев обвинил Молдову в политике милитаризации, отметив, что это может означать некие планы Кишинева относительно Приднестровья.

"У Молдовы и Приднестровья конфликт пока остается в неурегулированном состоянии. Поэтому любые действия в сфере милитаризации вызывают у нас серьезную обеспокоенность", — добавил политик.

Также Игнатьев прокомментировал недавнюю попытку поджога военкомата и нефтебазы в Тирасполе. Он уточнил, что местные "правоохранители" задержали группу лиц и выяснили, что "следы ведут в Молдову".

"По нашим сведениям, замешаны спецслужбы Республики Молдова", — уточнил глава "МИД".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон завил, что война России с Украиной может перекинуться на соседние страны. Глава МИД Молдовы также уверен, что в сепаратистском регионе есть элементы, способные разжечь напряженность.

Ранее президент Молдовы Майя Санду считает, что войска России должны выйти из территории Приднестровья.