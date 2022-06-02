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Світ Загострення у Придністров'ї

"Конфлікт не врегульований": у Придністров'ї вимагають визнати незалежність республіки

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ПМР, Придністров'я, кордон придністров'я

Так зване МЗС ПМР заявило про "недоговороспроможність" Молдови та необхідність "нових конкретних висновків". У невизнаній республіці вважають, що незалежність стане оптимальним виходом із конфлікту.

Глава "Міністерства закордонних справ Придністровської Молдавської Республіки" Віталій Ігнатьєв заявив, що визнання незалежності Придністров'я стане оптимальним способом врегулювання конфлікту як для Молдови, так і для світової спільноти. Про це Ігнатьєв заявив в інтерв'ю італійському інформаційному агентству ANSA.

За словами Ігнатьєва, Молдова вже довгий час виявляє "недоговороспроможність", тому настав час задуматися про нові кроки.

"Ми вважаємо, що за 30 років зробили все, щоб домовитися з Кишиневом. Але молдавська сторона виявляє недоговороспроможність. Тому сьогодні потрібно дійти нових конкретних висновків", — прокоментував "міністр закордонних справ".

Разом з тим він наголосив, що ніхто не може захистити жителів "ПМР" краще, ніж потенційна "Придністровська держава".

Водночас Ігнатьєв звинуватив Молдову в політиці мілітаризації, зазначивши, що це може означати деякі плани Кишинева щодо Придністров'я.

"У Молдови та Придністров'я конфлікт поки що залишається в неврегульованому стані. Тому будь-які дії у сфері мілітаризації викликають у нас серйозне занепокоєння", — додав політик.

Також Ігнатьєв прокоментував недавню спробу підпалу військкомату та нафтобази в Тирасполі. Він уточнив, що місцеві "правоохоронці" затримали групу осіб та з'ясували, що "сліди ведуть до Молдови".

"За нашими даними, замішані спецслужби Республіки Молдова", — уточнив глава МЗС.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна Росії з Україною може перекинутися на сусідні країни. Глава МЗС Молдови також упевнений, що в сепаратистському регіоні є елементи, які здатні розпалити напруженість.

Раніше президент Молдови Мая Санду вважає, що війська Росії мають вийти з території Придністров'я.