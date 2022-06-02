"Конфлікт не врегульований": у Придністров'ї вимагають визнати незалежність республіки

Так зване МЗС ПМР заявило про "недоговороспроможність" Молдови та необхідність "нових конкретних висновків". У невизнаній республіці вважають, що незалежність стане оптимальним виходом із конфлікту.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Глава "Міністерства закордонних справ Придністровської Молдавської Республіки" Віталій Ігнатьєв заявив, що визнання незалежності Придністров'я стане оптимальним способом врегулювання конфлікту як для Молдови, так і для світової спільноти. Про це Ігнатьєв заявив в інтерв'ю італійському інформаційному агентству ANSA.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

За словами Ігнатьєва, Молдова вже довгий час виявляє "недоговороспроможність", тому настав час задуматися про нові кроки.

"Ми вважаємо, що за 30 років зробили все, щоб домовитися з Кишиневом. Але молдавська сторона виявляє недоговороспроможність. Тому сьогодні потрібно дійти нових конкретних висновків", — прокоментував "міністр закордонних справ".

Разом з тим він наголосив, що ніхто не може захистити жителів "ПМР" краще, ніж потенційна "Придністровська держава".

Водночас Ігнатьєв звинуватив Молдову в політиці мілітаризації, зазначивши, що це може означати деякі плани Кишинева щодо Придністров'я.

"У Молдови та Придністров'я конфлікт поки що залишається в неврегульованому стані. Тому будь-які дії у сфері мілітаризації викликають у нас серйозне занепокоєння", — додав політик.

Також Ігнатьєв прокоментував недавню спробу підпалу військкомату та нафтобази в Тирасполі. Він уточнив, що місцеві "правоохоронці" затримали групу осіб та з'ясували, що "сліди ведуть до Молдови".

"За нашими даними, замішані спецслужби Республіки Молдова", — уточнив глава МЗС.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна Росії з Україною може перекинутися на сусідні країни. Глава МЗС Молдови також упевнений, що в сепаратистському регіоні є елементи, які здатні розпалити напруженість.

Раніше президент Молдови Мая Санду вважає, що війська Росії мають вийти з території Придністров'я.