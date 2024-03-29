СБУ оголосила в розшук "міністра закордонних справ" Придністров'я (скриншот)

Зокрема, він відмовився засуджувати агресію проти України, а також у 2014 році підтримав окупацію Криму.

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Співробітники правоохоронних органів України оголосили в розшук так званого "міністра закордонних справ" невизнаного Придністров'я Віталія Ігнатьєва. Інформація відповідного змісту оприлюднена в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що Ігнатьєв перебуває в розшуку згідно з поданням управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

"Особа, яка переховується від органів досудового розслідування", — повідомляється в базі розшуку. Окремо зазначається, що запобіжний захід щодо Ігнатьєва поки не обрано.

Віталій Ігнатьєв Фото: СБУ

9 січня стало відомо про виклик СБУ на допит громадянина України Віталія Ігнатьєва, який обіймає посаду так званого "міністра закордонних справ "Придністровської Молдавської Республіки". Відповідне рішення було ухвалено у зв'язку з підозрою "чиновника" в колабораціоністській діяльності й посяганні на територіальну цілісність України.

Зокрема, він не засудив російську агресію проти України, а також у 2014 році виступив із заявою, згідно з якою окупацією Криму "Росія вкотре підтвердила свій високий статус і авторитет як держави".

Варто зазначити, що 11 січня так званого "главу МЗС" окупованого Росією Придністров'я Віталія Ігнатьєва, який має українське громадянство, викликали до СБУ для "одержання письмового повідомлення про підозру у вчинених злочинах". До того ж він декілька разів відкрито виступав за офіційне приєднання окупованого Придністров'я до Росії.

Ігнатьєва підозрюють за ст. 110 ч.1 Кримінального кодексу про посягання на територіальну цілісність і недоторканність, а також за ст. 111−1 ч.6 про колабораціоністську діяльність.

У період із 15 до 17 січня 2024 року Ігнатьєв повинен був з’явитися у відділення СБУ у Вінниці з метою "отримання письмового повідомлення про підозру у вчинених злочинах". Однак він цього не зробив, тепер його оголосили в розшук.

Зазначимо, що 2 червня 2022 року Віталій Ігнатьєв висловив думку, що визнання незалежності Придністров'я стане найкращим способом врегулювання конфлікту як для Молдови, так і для світової спільноти

Натомість 22 липня того ж року влада Молдови виступила з вимогою вивести російські війська з Придністров'я.