Готовили удар по штабу ВСУ: в Одессе задержали иностранцев, работавших на ФСБ (видео)

По данным следствия, фигуранты создали в городе общественную организацию, действовавшую под видом оказания помощи для легализации зарубежных граждан в Украине.

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Попытка российских агентов нанести огневые удары по позициям Вооруженных сил Украины в Одесской области была успешно предотвращена Службой безопасности. Среди приоритетных объектов для агрессора были штабы командования ВСУ на южном направлении. Об этом сообщили в СБУ.

"Для выполнения вражеской задачи ФСБ привлекла двух своих агентов – граждан одной из стран Южного Кавказа, проживавших в Одессе. По указанию российской спецслужбы эти фигуранты разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать их координаты на Google-картах. После установки геолокаций "нужных" объектов агенты собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что российские агенты подозреваемые с целью сбора разведывательной информации скрытно перемещались по улицам областного центра, записывая потенциальные цели для будущих действий.

Кроме того, фигуранты создали в городе общественную организацию, представляв ее как организацию, помогающую зарубежным гражданам легализоваться на Украине. Однако на самом деле эта организация использовалась для попыток завербовать иностранных граждан в качестве информаторов.

После получения разведывательной информации оккупанты намеревались провести серию точечных ракетно-дроновых атак по военной инфраструктуре и боевым позициям Вооруженных сил Украины. После выполнения задачи на вражеской территории агенты планировали подать заявления на службу в Федеральную службу безопасности России.

В СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время они находятся под стражей. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 1 апреля Служба безопасности Украины задержала работницу детского сада, которая сотрудничала с вражескими спецслужбами и корректировала артиллерийские и ракетные удары по Харькову. Женщина собирала информацию о военных объектах на территории города и передавала эти данные своим кураторам из российской разведки через текстовые сообщения.