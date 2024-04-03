СБУ затримала хакера, який створював фейкові відеозвернення Залужного (фото)

У фейкових відеозверненнях лунали заклики до захоплення держустанов та масових протестів у Києві.

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Служба безпеки України затримала одразу п'ятьох проросійських агітаторів у різних областях України, які підтримували та розповсюджували кремлівські наративи у соціальних мережах. Серед них опинився хакер, який створював фейкові відеозвернення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із закликами до повстання серед військових проти президента України Володимира Зеленського. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На Вінниччині затримано місцевого хакера, який за допомогою комп’ютерних програм створив фейкове "відеозвернення" одного з колишніх високопосадовців ЗСУ та поширив його у соцмережі TikTok. У цьому "виступі" лунали провокативні заклики до насильницького захоплення держустанов України та вчинення масових заворушень на вулицях столиці", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що так фігурант намагався спровокувати народні повстання у Києві та інших регіонах держави.

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Крім того, правоохоронці затримали колишнього депутата Фастівської міськради від забороненої партії ОПЗЖ у Київській області, прихильника депутата держдуми РФ Леоніда Слуцького на Прикарпатті та ідеологічного прихильника рашизму у Краматорську. Усі вони поширювали наративи Кремля у своїх соціальних мережах.

"Зловмисники публічно вихваляли Путіна та виправдовували збройну агресію РФ. Також вони закликали до захоплення влади у нашій державі та героїзували воєнні злочини рашистів", — зазначили в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Злочинні дії агітатора з Вінниччини, який створював та поширював фейкові відеозвернення Залужного, додатково кваліфіковано за ст. 109 Кримінального кодексу України — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Йому загрожує до десяти років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, 3 квітня троє голодних військовослужбовців з 10-танкового полку російської армії здались у полон українським прикордонникам в районі Новомихайлівки, бо залишились без їжі, зв’язку та можливості евакуюватися.

Цього ж дня Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали організатора та трьох основних учасників наркосиндикату, який виготовляв гуртові партії важких психотропів на Прикарпатті.