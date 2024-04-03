Географія "бавовни" буде збільшуватися: в ГУР пояснили, що не обмежаться війною в Україні

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Україна веде оборонну війну, однак це не означає воєнні дії лише на власній території.

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Попри те, що Україна обороняється, вона не обмежиться лише своєю територією, аби завдавати ударів та знищувати військові цілі противника, а робитиме це і в глибокому тилу противника, тому географія "бавовни" розширюватиметься. Про це в коментарі "Радіо свобода" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Росія сьогодні — держава-агресор, яка веде повномасштабну агресивну війну проти незалежної України. Україна захищає себе, веде оборонну війну, але оборонна війна не означає дії лише на території України. Це треба чітко розуміти і, власне, весь вільний світ, демократичний світ це чудово розуміє. Всіма силами і засобами, тобто так — і вода, і небо, і дії на суші, в глибокому тилу противника. Це оборонні дії з українського боку, і вони будуть продовжуватися", — сказав Юсов.

Він не зміг ані підтвердити, ані спростувати причетність ГУР до атаки на завод з виробництва дронів у Татарстані українськими БпЛА, проте заявив, що географія "бавовни" буде збільшуватися.

"Ми бачимо, що ці події досить планомірно розгортаються, географія розширюється і має системний характер. І вплив, безумовно, на кількох напрямках. Це військовий, це зрив постачання палива для окупаційного корпусу, це важливе завдання. Це економічний, але він пов’язаний також з військовим, тому що ці "нафтодолари" чи "нафторублі", чи "нафтоюані" йдуть на фінансування геноцидної війни проти України. І, звичайно, інформаційно-політична, коли всередині Росії стає все більше очевидним, що Путін не просто не перемагає. Більше того, він все більше затягує саму територію РФ у війну, не контролює ситуацію, не може захистити", — зазначив Юсов.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що БПЛА атакували підприємства в Татарстані, на яких можуть виробляти ударні дрони типу Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

Цього ж дня Міністерство оборони Казахстану спростувало розповсюджені у ЗМІ дані, згідно з якими безпілотні апарати, які здійснили атаки на об'єкти в Татарстані (Росія), запустили з території республіки.

3 квітня Андрій Юсов заявив, що атаки по об'єктах в Єлабузі та Нижньокамську Російської Федерації не здійснювалися із застосуванням іноземної зброї.