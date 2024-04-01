Працював шеф-кухарем у США: в Україні загинув імовірний шпигун спецслужб РФ, — ЗМІ

Журналісти опитали агентів спецслужб США, які скаржилися на таємничу силу, що викликала в них проблеми зі здоров'ям. Передбачається, вони стали жертвами високотехнологічної зброї РФ. Її вже назвали "Гаванським синдромом".

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Колишній шеф-кухар ресторану російської кухні Mari Vanna у Вашингтоні Віталій Ковальов може виявитися російським шпигуном. Про це пише видання Washingtonian.

За словами журналістів, його заарештували ще 2020 року за необережну їзду на автомобілі та спробу втекти від поліції. Правоохоронці виявили в нього пристрій, який використовують для стирання комп'ютерних даних автомобіля, і паспорт громадянина РФ.

Нова зброя агентів Росії

Журналісти програми 60 Minutes, а також видань The Insider і Der Spiegel кілька років проводили розслідування, в рамках якого вивчали відомості співробітників національної безпеки США. Усі вони скаржилися на неприємне, "свердлувальне" відчуття, яке залишило їм безліч проблем зі здоров'ям. Це явище отримало назву "Гаванський синдром".

Видання пише, що агент ФБР, яка відома під псевдонімом "Керрі", провела 80 годин, допитуючи затриманого Ковальова. За її словами, вона перебувала у своєму будинку у Флориді, коли на неї нахлинула "таємнича сила". Передбачається, що вона стала жертвою використання невідомої високотехнологічної акустичної зброї.

Як розповів розслідувач Христо Грозєв, Ковальов вивчав радіоелектроніку у військовому інституті в Росії, перш ніж переїхати до США.

"У нього були всі технологічні ноу-хау, необхідні для надання допомоги в операціях, що вимагає високих технологій", — розповів Грозєв.

За його словами, якщо Міноборони РФ вкладає в людину сили і гроші, то вона залишається в розпорядженні російських спецслужб на все життя.

Кар'єра Віталія Ковальова

У матеріалі йдеться про те, що ресторан Mari Vanna було відкрито у Вашингтоні 2013 року. Його філії також відкрилися в Нью-Йорку, Москві та Санкт-Петербурзі. Ресторан спонсорував петицію про видачу неімміграційної візи для Ковальова.

За словами журналістів, Віталій Ковальов недовго перебував у Вашингтоні. Уже 2014 року він почав працювати шеф-кухарем у ресторані співачки Аріани Грінблатт у Нью-Йорку. Перед закриттям ресторану 2015 року він продемонстрував приготування борщу в кулінарному сюжеті Fox 5 New York.

Віталій Ковальов готуй борщ на Fox 5

Видання пише, що Ковальов провів в ув'язненні 30 місяців після того, як визнав себе винним у необережному водінні та втечі від поліції. Відсидівши визначений термін, він повернувся в Росію. Його попередили, що в РФ може загрожувати небезпека через те, що він багато часу спілкувався з агентами ФБР.

Повідомляється, пізніше з'ясувалося, що чоловік загинув у боях в Україні.

За словами Грозєва, одна з версій полягає в тому, що його відправили на фронт, щоб позбутися. Також це могло бути прикриттям для іншої операції, але зараз експерт вірить, що Ковальов мертвий.

Раніше повідомлялося, що Польща почала розслідування використання шпигунської програми Pegasus попереднім урядом. Жертви злому шпигунської програми Pegasus будуть повідомлені про атаку, а проти колишніх чиновників можуть бути порушені кримінальні справи.