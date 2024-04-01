Шпигував на користь РФ: в Австрії затримали колишнього розвідника

Затриманий Егісто Отт, як зазначають журналісти, міг передавати росіянам вміст мобільних телефонів австрійських топпосадовців.

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За підозрою у шпигунстві в Австрії співробітники правоохоронних структур затримали колишнього співробітника вже розформованого Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT). Про це повідомило видання Der Standard.

В австрійській прокуратурі розповіли, що затриманий Егісто Отт наразі у слідчому ізоляторі та перебуває під вартою. Правоохоронці розслідують провадження з 2017 року за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, реалізації таємної розвідки, яка завдала шкоди Австрії та порушенні державної таємниці.

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Арешту передувала нещодавня інформація про те, що Отт передавав певну інформацію російським шпигунам. Це стосується вмісту мобільних телефонів високопосадовців.

Його колишній зять, який, як вважають, лише сприяв цьому злочину, також був заарештований. У помешканнях обох затриманих співробітники правоохоронних структур були проведені обшуки. Нещодавно Отт потрапив у заголовки газет у зв’язку з постаттю Яна Марсалека, колишнього члена правління німецької компанії Wirecard.

Він допомагав Марсалеку у створенні шпигунського осередку для Росії в рамках BVT. Отто разом з колишнім керівником відділу BVT Мартіном Вайсом збирали відповідну інформацію для Марсалека і Росії, спираючись на свою попередню діяльність. Зібрані дані стосувалися журналістів, які проживають в Європі, і опозиційного політика з Казахстану.

Нагадаємо, 4 серпня, як повідомляє Rmf24, польські служби затримали російського шпигуна. Правоохоронці затримали білоруса, який нібито був причетний до функціонування шпигунської мережі, що працювала на РФ. Це шістнадцята людина, заарештована в цій справі.