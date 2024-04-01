Шпионил в пользу РФ: в Австрии задержали бывшего разведчика

Задержанный Эгисто Отт, как отмечают журналисты, мог передавать россиянам содержимое мобильных телефонов австрийских топ-чиновников.

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По подозрению в шпионаже в Австрии сотрудники правоохранительных структур задержали бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT). Об этом сообщило издание Der Standard.

В австрийской прокуратуре рассказали, что задержанный Эгисто Отт сейчас в следственном изоляторе и находится под стражей. Правоохранители расследуют производство с 2017 года по обвинению в злоупотреблении служебным положением, реализации тайной разведки, которая нанесла ущерб Австрии и нарушении государственной тайны.

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От дипломатов до ультраправых: как РФ трансформировала шпионскую сеть на Западе

Аресту предшествовала недавняя информация о том, что Отт передавал определенную информацию российским шпионам. Это касается содержимого мобильных телефонов высокопоставленных чиновников.

Его бывший зять, который, как полагают, лишь способствовал этому преступлению, также был арестован. В домах обоих задержанных сотрудники правоохранительных структур были проведены обыски. Недавно Отт попал в заголовки газет в связи с фигурой Яна Марсалека, бывшего члена правления немецкой компании Wirecard.

Он помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT. Отто вместе с бывшим руководителем отдела BVT Мартином Вайсом собирали соответствующую информацию для Марсалека и России, опираясь на свою предыдущую деятельность. Собранные данные касались журналистов, проживающих в Европе, и оппозиционного политика из Казахстана.

Напомним, 4 августа, как сообщает Rmf24, польские службы задержали российского шпиона. Правоохранители задержали белоруса, который якобы был причастен к функционированию шпионской сети, работавшей на РФ. Это шестнадцатый человек, арестованный в этом деле.