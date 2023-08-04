"Вів спостереження за морськими портами": польські служби затримали російського шпигуна, — ЗМІ

Білорус у складі шпигунської мережі працював на спецслужби РФ, стежив за об'єктами критичної інфраструктури Польщі.

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Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали білоруса, який нібито був причетний до діяльності шпигунської мережі, що працювала на Росію. Це шістнадцята людина, заарештована в цій справі, повідомляє Rmf24.

39-річного громадянина Республіки Білорусь Михайла А. затримали 1 серпня співробітники ABW, але про це стало відомо 4 серпня.

За інформацією агентства, він є іншою встановленою особою, яка діє в складі злочинної групи, що виконувала завдання для російських спецслужб на території Польщі.

Білорус кілька років жив на території Російської Федерації. За даними спецслужб, у 2008-2010 роках чоловік працював у Москві, а пізніше переїхав у Санкт-Петербург. У Росії він відбув шестирічний термін ув'язнення.

"Чоловік підтримував контакти з громадянами Російської Федерації, з якими зустрічався в Санкт-Петербурзі та в Криму", — повідомили в офісі міністра координатора секретних служб.

До Польщі він приїхав у 2021 році та вступив у контакт із координатором шпигунської мережі. За виконання завдань, зокрема ведення розвідки об'єктів критичної інфраструктури, включно з військовими районами та морськими портами, а також пропагандистську діяльність, він отримував систематичну винагороду.

За версією слідства, білорус під час виконання поставлених завдань вживав запобіжних заходів, які ускладнили його ідентифікацію та виявлення: він часто змінював засоби зв'язку та знищував сліди своєї злочинної діяльності.

Представник Національної прокуратури Лукаш Лапчинський повідомив, що білоруса доправили до Люблінського відділення Управління із боротьби з організованою злочинністю й корупцією Національної прокуратури в Любліні. Прокурор висунув затриманому обвинувачення в участі в діяльності на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща.

Раніше Фокус писав, що велика кількість співробітників російських дипломатичних місій у Північній Європі — це шпигуни під прикриттям. Серед них і генеральний консул Росії в Баренцбурзі Андрій Чемерило.

Також повідомлялося, що уряд Молдови з'ясував, що спецслужби РФ стежать за ними за допомогою антен на даху посольства. У відповідь на це майже 60 російських дипломатів були вислані з країни.