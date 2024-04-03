Під час ударів в Татарстані Україна не використовувала іноземну зброю, — Юсов

Представник ГУР зазначив, що БПЛА українського виробництва атакують об'єкти, які залучені до війни проти України.

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Атаки по об'єктах в Єлабузі та Нижньокамську Російської Федерації не здійснювалися із застосуванням іноземної зброї. Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він відмовився офіційно спростовувати чи заперечувати факт причетності української сторони. Водночас Юсов наголосив, що на російській території не припиняються "бавовна" та гуркіт, і це насамперед стосується військових об'єктів, які безпосередньо залучені до геноцидної війни Росії проти України.

"Ми констатуємо, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", — заявив Юсов.

Водночас представник розвідки не став уточнювати, якою саме зброєю були атаковані об'єкти, які розташовані на відстані понад 1000 кілометрів від України. Водночас Юсов наголосив, що в Україні досить активно розвивається галузь безпілотних літальних апаратів. Юсов зазначив, що українська сторона застосовує всі сучасні технології для удосконалення своїх засобів ураження.

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"Коли з'явиться можливість, ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити. Коли ми змогли показати Мagura V5, то у всьому світі побачили все достатньо детально і зблизька. В даний час подробиці на цю тему не варто розголошувати з міркувань безпеки", — додав він.

Зокрема Андрій Юсов наголосив, що на одному з уражених об'єктів в Татарстані знаходилося виробництво зі складання "шахедів" та "гераней". Крім того, одна з будівель, яка знаходиться поруч із підприємством, була уражена російською протиповітряною обороною.

"Це вже не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять", — розповів представник ГУР.

Нагадаємо, що 3 квітня в Росії відзвітували про нібито збиття п'яти БПЛА. Зокрема губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що в області працювали сили ППО.

Крім того, в Міністерстві оборони Казахстану спростували розповсюджені у ЗМІ дані, згідно з якими безпілотні апарати, які здійснили атаки на об'єкти в Татарстані (Росія), запустили з території республіки.