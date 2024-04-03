СБУ задержала хакера, который создавал фейковые видеообращения Залужного (фото)

В фейковых видеообращениях звучали призывы к захвату госучреждений и массовых протестов в Киеве.

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Служба безопасности Украины задержала сразу пятерых пророссийских агитаторов в разных областях Украины, которые поддерживали и распространяли кремлевские нарративы в социальных сетях. Среди них оказался хакер, который создавал фейковые видеообращения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с призывами к восстанию среди военных против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В Винницкой области задержан местный хакер, который с помощью компьютерных программ создал фейковое "видеообращение" одного из бывших высокопоставленных чиновников ВСУ и распространил его в соцсети TikTok. В этом "выступлении" звучали провокационные призывы к насильственному захвату госучреждений Украины и совершению массовых беспорядков на улицах столицы", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что таким образом фигурант пытался спровоцировать народные восстания в Киеве и других регионах государства.

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Кроме того, правоохранители задержали бывшего депутата Фастовского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ в Киевской области, сторонника депутата госдумы РФ Леонида Слуцкого на Прикарпатье и идеологического сторонника рашизма в Краматорске. Все они распространяли нарративы Кремля в своих социальных сетях.

"Злоумышленники публично восхваляли Путина и оправдывали вооруженную агрессию РФ. Также они призывали к захвату власти в нашем государстве и героизировали военные преступления рашистов", — отметили в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины.

Преступные действия агитатора из Винницкой области, который создавал и распространял фейковые видеообращения Залужного, дополнительно квалифицированы по ст. 109 Уголовного кодекса Украины — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Ему грозит до десяти лет с конфискацией имущества.

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Напомним, 3 апреля трое голодных военнослужащих из 10-танкового полка российской армии сдались в плен украинским пограничникам в районе Новомихайловки, потому что остались без еды, связи и возможности эвакуироваться.

В этот же день Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали организатора и трех основных участников наркосиндиката, который изготавливал оптовые партии тяжелых психотропов на Прикарпатье.