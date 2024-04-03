Хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ: на Харківщині затримали сім'ю диверсантів

За даними силовиків, фігуранти шукали "уразливі" ділянки — залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями. Підозрювані мали намір зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту.

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Служба безпеки України затримала диверсантів, які хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ на Харківщині. Про це повідомила пресслужба відомства 3 квітня.

Фігуранти справи – брат і сестра працювали у комунальному закладі Ізюмського району Харківської області. Їх завербували окупанти влітку 2023 року. За вказівкою кураторів вони мали розвідували маршрути руху ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку та встановлювати координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій "Укрзалізниці". Також брат та сестра шукали "уразливі" ділянки: залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями.

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Отримані відомості брат і сестра мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій критичної інфраструктури на Google-картах. На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ. Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту.

Зазначається, що українські спецслужби вчасно викрили фігурантів і затримали їх. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Брату та сестрі "світить" довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в ЗСУ вважають, що російські ДРГ у будь-який момент можуть проникнути на територію Києва, що в результаті в теорії вплине на рівень масованих атак по столиці.

28 березня повідомлялося, що киян попередили про загрозу проникнення ДРГ у столицю. Силові та військові структури, за даними столичної МВА, приділять особливу увагу до місць скупчення людей і забезпечать дотримання публічної безпеки.