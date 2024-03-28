Загроза масованих обстрілів зростає: у ЗСУ розповіли, чим небезпечні російські ДРГ у Києві

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, у кожному регіоні в диверсантів можуть бути різні завдання. Якщо брати до уваги столицю — противнику потрібна інформація про розташування систем ППО.

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Російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) у будь-який момент можуть проникнути на територію Києва, що в результаті в теорії вплине на рівень масованих атак по столиці. На цю тему висловився військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, ситуація може стати надзвичайно серйозною. Крім того, якщо порівнювати завдання ДРГ, то в різних областях вони можуть кардинально відрізнятися одне від одного.

"На Сумщині та Харківщині здебільшого завданням є вивчення наших військових підрозділів, їхнє знаходження, дослідження баз і локацій. Але метою проникнення таких груп на Київщину є ефективне нанесення росіянами ударів по цій території. З урахуванням того, що система ППО досить розвинута, завданням ДРГ є фіксація розташування цих систем під час ракетних ударів, їхній пошук, визначення ступеня спроможності як захисту урядового кварталу, так і життєзабезпечення структур і об'єктів, які відповідають за це в Києві", — заявив Іван Тимочко.

Окремо представник ЗСУ додав, що до складу диверсійно-розвідувальних груп здебільшого входять колишні громадяни України і вони є надзвичайно небезпечними. Усе через те, що вони володіють українською мовою та розуміють місцеву специфіку.

За останні 2 роки в столицю повернулася величезна кількість людей, що дає змогу диверсантам ховатися в масі населення. Візуально, звичайно, може здатися, що вони не місцеві, але це виправдовується тим, що вони можуть бути переселенцями.

У державних органах України вже є деякі розвідувальні дані про ситуацію.

"Завдання ДРГ — швидке виявлення та повідомлення про системи ППО або переміщення військ. Отже, це мережа з комунікаторами між тими, хто збирає інформацію, і тими, кому вона передається за відповідними напрямками", — підсумував Іван Тимочко.

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що киян попередили про загрозу проникнення ДРГ у столицю. Силові та військові структури, за даними столичної міської військової адміністрації, приділять особливу увагу до місць скупчення людей і забезпечать дотримання публічної безпеки. Також не виключається, що РФ може залучити своїх агентів для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Києві.