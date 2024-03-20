"Напрямки максимально укріплюються": прикордонники назвали три області, де прориваються ДРГ

На різній відстані від кордону створюються інженерно-фортифікаційні споруди, встановлюються вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії.

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Для російських диверсійно-розвідувальних груп найбільш активним напрямком залишається Сумщина. Про це у коментарі Liga.net повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.

Він розповів, що заходи ДРГ відбувається не щоденно, але досить часто. Активність ворожих ДРГ фіксують, окрім Сумської області, й на Харківщині. На Чернігівщині таких спроб українські прикордонники спостерігають менше.

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"Але у будь-який момент ворожі ДРГ можуть з'явитися і там також", – повідомив Демченко.

Прокоментував представник відомства й будівництво фортифікацій та укріплень на кордоні з Росією. З його слів, інженерно укріпити безпосередньо кордон із Росією, як би цього не хотілось, зараз неможливо. Причина досить проста, адже будь-яку інженерну групу, яка з'явиться на кордоні, відразу обстрілюють російські війська, тому виконати роботу фізично неможливо.

"Ці напрямки максимально укріплюються у максимальній близькості до кордону", – додав він.

На різній відстані від кордону (залежно від ситуації, особливостей місцевості та рельєфу) створюються інженерно-фортифікаційні споруди. У відповідних локаціях встановлюються вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії.

Нагадаємо, 20 березня у Defense Express пояснили ймовірність нового наступу військ РФ на Київ. Аналітик Сергій Згурець повідомив, що на кордоні збудовані потужні фортифікації, а напрямки можливого наступу російських військових підрозділів із білоруської території, які були на початку вторгнення, зараз уже добре відомі та укріплені.