ЗСУ зміцнюють три лінії оборони: чи збираються ЗС РФ наступати на Сумську область

За словами речника ОК "Північ" Вадима Мисника, Сили оборони щодня працюють над укріпленням фортифікацій, щоб не дати ДРГ противника шансів проникнути в регіон. Водночас, великі угруповання ЗС РФ на кордоні не спостерігаються.

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Російські окупанти регулярно атакують мирні міста України за допомогою різного озброєння, а останнім часом значно посилився терор Сумської області. Речник Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України Вадим Мисник у коментарі "Радіо Свобода" розповів, чим це може загрожувати.

За його словами, українські захисники ущільнюють укріплення першої та другої ліній оборони, щоб російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) не мали шансів проникнути в регіон.

"Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ і військових з боку Російської Федерації. Наразі Сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній", — заявив Вадим Мисник.

Наразі завдання українських військових на цьому напрямку в тому, щоб розглянути кожен сценарій розвитку подій, який може загрожувати Сумській області. До них готуються, однак поки що єдина загроза для регіону — регулярні обстріли з боку противника.

"Утім, наразі великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо", — підсумував Вадим Мисник.

Варто зазначити, що Росія з особливою силою атакує Сумську область уже тривалий час і деякі села вже фактично мають вигляд, як Мар'їнка на Донеччині. Під удари артилерії, дронів і ракет потрапляють як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. А в приватному секторі кількома днями раніше люди знайшли боєприпас, що не розірвався.

Нагадаємо, 16 березня повідомлялося, що в Сумську область намагалися зайти російські ДРГ. У ЗСУ розповіли, що ворог двічі намагався проникнути в регіон і обидві спроби були невдалими. У місцевій обласній військовій адміністрації підтверджують, що російських диверсантів ліквідовано.