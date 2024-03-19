ВСУ укрепляют три линии обороны: собираются ли ВС РФ наступать на Сумскую область

По словам представителя ОК "Север" Вадима Мысника, Силы обороны ежедневно работают над укреплением фортификаций, чтобы не дать ДРГ противника шансов проникнуть в регион. В то же время, большие группировки ВС РФ на границе не наблюдаются.

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Российские оккупанты регулярно атакуют мирные города Украины при помощи различного вооружения, а в последнее время значительно усилился террор Сумской области. Представитель Оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Вадим Мысник в комментарии "Радио Свобода" рассказал, чем это может грозить.

По его словам, украинские защитники уплотняют укрепления первой и второй линий обороны, чтобы российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) не имели шансов проникнуть в регион.

"Силы обороны на Сумщине выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ и военных со стороны Российской Федерации. Сейчас Силы обороны в регионе уплотняют укрепления первой, второй и третьей линий", — заявил Вадим Мысник.

Сейчас задача украинских военных на этом направлении в том, чтобы рассмотреть каждый сценарий развития событий, который может угрожать Сумской области. К ним готовятся, однако пока что единственная угроза для региона — регулярные обстрелы со стороны противника.

"Впрочем, на данный момент большой группировки врага для масштабного вторжения на Сумщину не наблюдаем", — подытожил Вадим Мысник.

Стоит отметить, что Россия с особой силой атакует Сумскую область уже длительное время и некоторые села уже фактически выглядят, как Марьинка в Донецкой области. Под удары артиллерии, дронов и ракет попадают как объекты инфраструктуры, так и жилые дома. А в частном секторе несколькими днями ранее люди нашли неразорвавшийся боеприпас.

Напомним, 16 марта сообщалось, что в Сумскую область пытались зайти российские ДРГ. В ВСУ рассказали, что враг дважды пытался проникнуть в регион и обе попытки были неудачными. В местной областной военной администрации подтверждают, что российские диверсанты ликвидированы.