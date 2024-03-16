В Сумскую область пытались зайти российские ДРГ: что известно (видео, карта)

В ВСУ рассказали, что враг дважды пытался проникнуть в регион и обе попытки были неудачными. В Сумской ОВА подтверждают, что российские диверсанты ликвидированы.

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16 марта украинские защитники ликвидировали в Сумской области российскую ДРГ. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.

"Сегодня, кстати, снова зашла диверсионная группа на севере области. Активными противодействиями наших Сил безопасности и обороны были уничтожены. Защитники не дают заходить на нашу территорию врагу", — отметил он.

Артюх подчеркнул, что Вооруженные силы защищают как государственную границу, так и воздушное пространство над регионом.

Комментарий Владимира Артюха (о российской ДРГ — с 5:30)

Вражеская ДРГ в Сумской области: детали от ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что попыток проникновения в Сумскую область было две. Российская ДРГ пыталась зайти в районе сел Старая Гута и Бруски.

Село Бруски на карте боевых действий Фото: Deep State Село Старая Гута на карте боевых действий Фото: Deep State

"Враг продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает украинские населенные пункты с территории России и увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы Украины", — отметили в Генштабе.

Также ВС РФ в течение дня обстреливали населенные пункты Сумской области — наносили авиаудары и атаковали из артиллерии и минометов.

Напомним, пограничники показали "подарки", которые подготовили для российских оккупантов после обстрела Одессы. В результате ракетных ударов по городу погиб 21 человек.

16 марта Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о "новой украинской дальнобойности". Президент поблагодарил ВСУ, СБУ, ГУР и оборонно-промышленный комплекс.