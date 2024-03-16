На Сумщине планируют объявить обязательную эвакуацию детей: подробности

По словам главы ОВА Владимира Артюха, другие регионы Украины предложили места, где можно временно разместить семьи с детьми.

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В трех громадах Сумской области планируют провести обязательную эвакуацию детей. Об этом 16 марта в эфире телемарафона рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Речь идет о Великописаревской громаде и еще двух громадах в Шосткинском районе, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны РФ.

"Относительно Великописаревской громады. Этот вопрос рассматривался на заседании Совета обороны области, и еще две громады в Шосткинском районе, где также есть угроза для детей. Громады вышли с предложением на Совет обороны. Мы, в свою очередь, вышли на координационный штаб и предложили обязательную эвакуацию детей из этих громад", — пояснил глава ОГА.

Владимир Артюх добавил, что по состоянию на сейчас идет процесс принятия решения.

"Нам уже предложили коллеги из других областей, где можно расположить детей с семьями. Этот процесс продолжается", — добавил он.

Напомним, что 7 марта в Харьковской области было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 18 населенных пунктов Купянского района. Решение было поддержано Советом обороны Харьковской области.

28 января сообщалось, что ВС РФ убили последнего жителя села в Сумской области. Мужчина погиб из-за обстрелов оккупантов, он вел домашнее хозяйство и в свое время отказался от эвакуации.