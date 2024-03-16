"Ударная сила в небе": Зеленский заинтриговал "новой украинской дальнобойностью" (видео)

Президент Украины подчеркнул, что вражеская система войны имеет "уязвимости" и это уже "многие увидели". Владимир Зеленский также поблагодарил ВСУ, СБУ и ГУР за "дальнобойность".

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Украина получила новую дальнобойность благодаря собственному производству. Об этом в вечернем обращении от 16 марта заявил президент Владимир Зеленский.

"В эти недели многие уже увидели, что российская система войны имеет уязвимости и что мы можем достичь этих ее уязвимостей своим оружием", — отметил он.

Лидер поблагодарил Вооруженные силы, Службу безопасности и Главное управление разведки Минобороны за "новую украинскую дальнобойность". Также он поблагодарил оборонно-промышленный комплекс, который "работает ради украинской силы".

"Потому что это действительно украинская дальнобойность — то, что могут наши собственные дроны. Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в The Telegraph предупредили, что из-за нехватки боеприпасов у Украины уже до конца марта могут закончиться ракеты для ПВО. В СМИ предположили, что в таком случае ВСУ будут сбивать только одну ракету из пяти.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук вечером 16 марта сообщил, что Юрий Игнат уволен с должности спикера. Сообщается, что военный останется в составе ВС, но "будет работать на другом направлении".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине благодаря теме обмена пленными. По его словам, Россия может не согласиться возвращать кого-то из пленных, даже не объяснив свой отказ.