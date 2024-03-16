РФ обвиняет Украину в срыве обмена пленными: Лубинец озвучил методы Кремля

По словам омбудсмена, российская сторона сама срывает переговорный процесс и последующие обмены, а потом обвиняет в этом Киев. В телефонных разговорах с семьями бойцов ВСУ противник призывает их выходить на протесты против власти.

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Россияне пытаются дестабилизровать ситуацию внутри Украины различными методами, в том числе благодаря теме обмена пленными. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на встрече с семьями военных в Черновцах, передает "Iнформатор".

По его словам, в процессе обмена всегда участвуют обе стороны — Россия и Украина. Киев передает противнику списки для согласования, после чего в Москве говорят, кого обменяют, а кого нет. При этом нет информации, как именно они выбирают людей.

"Я неоднократно пытался спросить почему не отдают этих или этих? Поднимал вопрос о тяжелораненых.Поднимал вопрос о женщинах. Поднимал вопрос о тех, кто, по нашей информации, имеет серьезное заболевание. Никогда российская сторона не сообщает об основаниях отказа", — заявил Дмитрий Лубинец.

Отдельно омбудсмен добавил, что у него было три встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой. Во время каждой из них поднимался вопрос того, чтобы вернуть всех военнопленных украинцев, которые сейчас находятся в России. У вражеской стороны такого желания нет, поэтому большие обмены и не проводились.

Также существуют определенными паузы между обменами и в этом заинтересована исключительно Российская Федерация. Это делается умышленно по ряду причин, которые и озвучил далее Дмитрий Лубинец.

"Российская сторона пыталась использовать элемент военнопленных для подрыва социальной, политической ситуации в Украине. Сначала они остановили обменные процессы, потом мы начали наблюдать, что массово они начали звонить напрямую родственникам военнопленных и сообщать, что мы готовы возвращать вашего родного/вашу родную, а это Украина не хочет забирать. Россияне побуждают родственников военнопленных на акции, митинги, убеждают перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы Украину это заставит проводить обмены. Ответственно вам заявляю, что никогда Украина не останавливала обменные процессы", — подытожил омбудсмен.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 8 февраля. Украина вернула еще 100 военных, которые длительное время находились на территории России. Известно, что домой вернулись 49 воинов Нацгвардии, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

31 января Украине удалось вернуть из российского плена 207 граждан. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что из плена удалось вернуть военных ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, а именно рядовых, сержантов и офицеров.