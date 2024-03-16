РФ звинувачує Україну в зриві обміну полоненими: Лубінець озвучив методи Кремля

За словами омбудсмена, російська сторона сама зриває переговорний процес і подальші обміни, а потім звинувачує в цьому Київ. У телефонних розмовах із сім'ями бійців ЗСУ противник закликає їх виходити на протести проти влади.

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Росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію всередині України різними методами, зокрема завдяки темі обміну полоненими. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на зустрічі з сім'ями військових у Чернівцях, передає "Iнформатор".

За його словами, у процесі обміну завжди беруть участь обидві сторони — Росія та Україна. Київ передає противнику списки для узгодження, після чого в Москві кажуть, кого обміняють, а кого ні. При цьому немає інформації, як саме вони вибирають людей.

"Я неодноразово намагався запитати чому не віддають цих чи цих? Порушував питання про тяжкопоранених, порушував питання про жінок. Порушував питання про тих, хто, за нашою інформацією, має серйозне захворювання. Ніколи російська сторона не повідомляє про підстави відмови", — заявив Дмитро Лубінець.

Окремо омбудсмен додав, що мав три зустрічі з російською колегою Тетяною Москальковою. Під час кожної з них порушувалося питання того, щоб повернути всіх військовополонених українців, які зараз перебувають у Росії. У ворожої сторони такого бажання немає, тому великі обміни й не проводилися.

Також існують певними паузи між обмінами і в цьому зацікавлена виключно Російська Федерація. Це робиться навмисне через низку причин, які й озвучив далі Дмитро Лубінець.

"Російська сторона намагалася використати елемент військовополонених для підриву соціальної, політичної ситуації в Україні. Спочатку вони зупинили обмінні процеси, потім ми почали спостерігати, що масово вони почали телефонувати напряму родичам військовополонених і повідомляти, що ми готові повертати вашого рідного/вашу рідну, а це Україна не хоче забирати. Росіяни спонукають родичів військовополонених на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить проводити обміни. Відповідально вам заявляю, що ніколи Україна не зупиняла обмінні процеси", — підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 8 лютого. Україна повернула ще 100 військових, які тривалий час перебували на території Росії. Відомо, що додому повернулися 49 воїнів Нацгвардії, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

31 січня Україні вдалося повернути з російського полону 207 громадян. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що з полону вдалося повернути військових ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, а саме рядових, сержантів і офіцерів.