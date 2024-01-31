"Багато оборонців Маріуполя": Україна провела масштабний обмін полонених (фото)

Це другий великий обмін після тривалої перерви. З полону РФ повернули бійців ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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У середу 31 січня Україні вдалося повернути з російського полону 207 громадян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Наші — вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все", — сказав Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що Україна пам'ятає про кожного і кожну, хто перебуває в полоні РФ. Президент зауважив, що потрібно повернути всіх — і військових, і цивільних.

"Працюємо над цим. Зараз — чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко — молодці! — додав президент Зеленський.

Голова Офісу президент Андрій Єрмак повідомив, що з полону вдалося повернути військових ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, а саме рядових, сержантів і офіцерів.

"Повертаємо наших людей з російського полону. 207 українців — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції — рядові, сержанти та офіцери. Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках", — сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що це вже другий великий обмін після тривалої перерви.

"Ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента — повернути всіх. Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу", — розповів він.

Єрмак додав, що ще багато українців залишається в полоні, Україна працює над тим, аби їх повернути додому.

Нагадаємо, 27 січня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив про обмін полонених, який повинен відбутися найближчим часом. Він зазначив, що українська сторона докладає всіх зусиль, аби реалізувати цей процес.