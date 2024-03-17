Села виглядають як Мар'їнка: Росія обстрілює Сумську область (фото, відео)

Під удари артилерії, дронів і ракет потрапляють як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. А в приватному секторі кількома днями раніше люди знайшли боєприпас, що не розірвався.

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У Сумській області дуже важка ситуація: через роботу російської артилерії місцеві жителі майже не виходять із підвалів. Про це йдеться в інформаційному повідомленні Головного управління Національної поліції в регіоні.

Лише за минулу добу російські військові завдали ударів ракетами, авіабомбами та БПЛА. Також противник вдарив з артилерії, мінометів, гранатометів і реактивних систем залпового вогню. Загалом було 383 удари.

Через обстріли зазнали пошкоджень чотири багатоквартирні та 18 приватних житлових будинків, лікарня, ліцей, три господарські приміщення, два гаражі, два ангари та адміністративна будівля підприємства, автомобіль.

У Сумській області ЗС РФ продовжують масові обстріли Фото: Національна поліція

Сумська ОВА також поінформувала про наслідки обстрілів ЗС РФ у регіоні. Згідно з інформаційним повідомленням, вночі та вранці 17 березня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 98 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська громади.

Так зараз виглядає Великописарівська громада в Сумській області Так зараз виглядає Великописарівська громада в Сумській області

Велика Писарівка розташована поблизу кордону з Бєлгородською областю, недалеко від села Козинка, де останніми днями тривають інтенсивні бої. Тільки за минулу добу, за даними Сумської ОВА, здійснено пуски ФАБ МПК із літака тактичної авіації (21 вибух), пуски КАБ із літака тактичної авіації (11 вибухів), обстріл із РСЗВ (28 вибухів), артобстріл (10 снарядів).

Місцеві жителі знаходять у себе у дворах російські боєприпаси, що не розірвалися

Інтенсивність обстрілів у регіоні така, що практично щодня місцеві жителі знаходять у себе в приватних господарствах або уламки, або й цілі боєприпаси, що не розірвалися. Той, який зображений на фото вгорі, за інформацією поліції, пробив дах житлового будинку, потім знизився і пролетів кілька метрів близько до землі, поки не зупинився біля господарських будівель.

Нагадаємо, 16 березня ми писали про те, що в Сумську область намагалися зайти російські ДРГ. У ЗСУ розповіли, що ворог двічі намагався проникнути в регіон і обидві спроби були невдалими. У Сумській ОВА підтвердили, що російських диверсантів ліквідовано.

А 7 березня РФ атакувала Суми з авіації. За інформацією ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.