"Направления максимально укрепляются": пограничники назвали три области, где прорываются ДРГ

На разном расстоянии от границы создаются инженерно-фортификационные сооружения, устанавливаются огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии.

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Для российских диверсионно-разведывательных групп наиболее активным направлением остается Сумская область. Об этом в комментарии Liga.net сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы.

Он рассказал, что мероприятия ДРГ происходит не ежедневно, но достаточно часто. Активность вражеских ДРГ фиксируют, кроме Сумской области, и в Харьковской. В Черниговской области таких попыток украинские пограничники наблюдают меньше.

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"Но в любой момент вражеские ДРГ могут появиться и там также", — сообщил Демченко.

Прокомментировал представитель ведомства и строительство фортификаций и укреплений на границе с Россией. По его словам, инженерно укрепить непосредственно границу с Россией, как бы этого ни хотелось, сейчас невозможно. Причина достаточно проста, ведь любую инженерную группу, которая появится на границе, сразу обстреливают российские войска, поэтому выполнить работу физически невозможно.

"Эти направления максимально укрепляются в максимальной близости к границе", — добавил он.

На разном расстоянии от границы (в зависимости от ситуации, особенностей местности и рельефа) создаются инженерно-фортификационные сооружения. В соответствующих локациях устанавливаются огневые позиции, наблюдательные посты, окопные линии.

Напомним, 20 марта в Defense Express объяснили вероятность нового наступления войск РФ на Киев. Аналитик Сергей Згурец сообщил, что на границе построены мощные фортификации, а направления возможного наступления российских военных подразделений с белорусской территории, которые были в начале вторжения, сейчас уже хорошо известны и укреплены.