Финансировал оккупантов: СБУ задержала экс-нардепа на попытке бегства из Украины (фото)

По данным следствия, задержанный сотрудничал с оккупантами, в частности "перерегистрировал" свою компанию интернет-провайдера согласно российскому законодательству и также распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов".

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали при попытке бегства из страны бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов" 5-го, 6-го и 7-го созывов (2006-2014), который способствовал вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 10 апреля.

В СБУ отметили, что экс-нардеп был задержан возле погранпункта в Одесской области, откуда собирался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста.

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По информации ведомства, в 2020 году задержанный стал депутатом горсовета Бахмута от запрещенной ОПЗЖ, а после частичной оккупации области пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по законодательству РФ.

Сообщается, что экс-нардеп предоставил российским спецслужбам доступ к своему оборудованию, что позволило оккупантами контролировать интернет-активность местных жителей. При этом сам он переехал на подконтрольную Киеву территорию и управлял компанией удаленно.

"Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов". Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Как отмечают в СБУ, в ходе обыска у экс-депутата изъяли телефон и записи с доказательствами его преступлений. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ задержала экс-нардепа Лукьянова Фото: СБУ

В заявлении СБУ не упоминается имя задержанного, однако по информации "Украинской правды", речь идет о бывшем народном депутате от запрещенной "Партии регионов" Владиславе Лукьянове.

Задержание экс-нардепа Лукьянова Фото: Украинская правда

Напомним, 5 апреля в СБУ сообщили о предотвращении попытки российских агентов нанести огневые удары по позициям Вооруженных сил Украины в Одесской области. Среди приоритетных объектов для агрессора были штабы командования ВСУ на южном направлении.

Ранее, 3 апреля в СБУ сообщили о задержании пятерых пророссийских агитаторов в разных областях Украины, которые поддерживали и распространяли кремлевские нарративы в социальных сетях. Среди них оказался хакер, который создавал фейковые видеообращения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.