Шпионил за ВСУ: в Сумской области задержали экс-депутата-регионала (фото)

Фигуранту, которого обвиняют в работе на вражеские спецслужбы, грозит пожизненное заключение. Правоохранители не указывают имя задержанного, однако, по данным журналистов, речь идет о бывшем депутате Шосткинского горсовета Олеге Куцепале.

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В Сумской области Служба безопасности Украины задержала 48-летнего экс-депутата Шосткинского городского совета от запрещенной "Партии регионов", который шпионил за Силами обороны и призвал россиян бомбить город, в частности, наносить удары по зданиям ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С целью слежения направлений движения эшелонов ВСУ и фиксирования локации украинских войск, которые защищают приграничье Сумщины, он на своем авто объезжал местность и снимал соответствующие фото и видео. Кроме этого, мужчина пытался выяснить нужную информацию от знакомых во время "бытовых разговоров". Полученные сведения экс-депутат отправлял кадровому сотруднику управления ФСБ по Брянской области.

Правоохранители уже задокументировали преступления экс-депутата, установили личность и персональные данные. Фигурант уже находится под стражей, ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители в пресс-релизе не указывают имя задержанного. Однако, по данным агентства "Украинские национальные новости", речь идет о бывшем депутате Шосткинского горсовета Олеге Куцепале.

В Сумской области задержали депутата, который шпионил за ВСУ Фото: СБУ

Напомним, в апреле сотрудники СБУ задержали при попытке бегства из страны экс-нардепа от "Партии регионов", который способствовал вооруженной агрессии Российской Федерации. Он собирался выехать в соседнюю страну.

Недавно в Киеве была разоблачена агентурная сеть Департамента контрразведывательных операций ФСБ, координацией которой занимался бывший народный депутат от "Партии регионов". Группа из четырех человек занимались разведывательной и диверсионной работой на территории Украины.