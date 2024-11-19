РФ ударила по многоквартирному дому в Глухове: из-под завалов достают тела погибших (видео)
По словам журналистов, в городе было слышно два взрыва. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.
В ночь с 18 на 19 ноября российские оккупационные войска ударили по городу Глухов в Сумской области, в результате чего был разрушен многоквартирный дом. Об этом сообщило"Суспильне".
"Российские военные ударили по Глухову около 23:20. В городе было слышно два взрыва", — говорится в сообщении.
Журналисты уточнили, что беспилотник попал в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые, количество которых сейчас уточняется.
На месте происшествия продолжается разбор завалов, ведь под ними могут находиться люди.
Впоследствии местный телеграм-канал сообщил, что из-под завалов достали тела матери и ребенка.
Отметим, что в 22:22 Воздушные силы ВСУ сообщали о том. что в Сумской области наблюдаются группы вражеских "шахедов".
На момент публикации материала официальной информации от Сумской областной военной администрации не было.
Напомним, вечером 18 ноября Запорожье атаковали российские беспилотники, в результате чего якобы был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
В этот же день росСМИ показали кадры удара по Кременчугской ГЭС и утверждают, что дамба повреждена.