РФ ударила по многоквартирному дому в Глухове: из-под завалов достают тела погибших (видео)

По словам журналистов, в городе было слышно два взрыва. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

В ночь с 18 на 19 ноября российские оккупационные войска ударили по городу Глухов в Сумской области, в результате чего был разрушен многоквартирный дом. Об этом сообщило"Суспильне".

"Российские военные ударили по Глухову около 23:20. В городе было слышно два взрыва", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что беспилотник попал в многоквартирный дом, в результате чего есть погибшие и раненые, количество которых сейчас уточняется.

На месте происшествия продолжается разбор завалов, ведь под ними могут находиться люди.

Впоследствии местный телеграм-канал сообщил, что из-под завалов достали тела матери и ребенка.

Отметим, что в 22:22 Воздушные силы ВСУ сообщали о том. что в Сумской области наблюдаются группы вражеских "шахедов".

На момент публикации материала официальной информации от Сумской областной военной администрации не было.

Напомним, вечером 18 ноября Запорожье атаковали российские беспилотники, в результате чего якобы был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

В этот же день росСМИ показали кадры удара по Кременчугской ГЭС и утверждают, что дамба повреждена.