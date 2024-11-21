Житла для переселенців в Україні побільшає: як подати заявки

В Україні передбачається створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти.

Верховна Рада схвалила законопроєкт №11281 в остаточному читанні, отримавши 258 голосів "за". Документ стосується захисту житлових прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це йдеться в публікації голови тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових і немайнових прав ВПО та інших осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, Павла Фролова.

У пояснювальній записці зазначається, що проблема забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні є вже понад 10 років. Однак від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це питання набуло глобального масштабу та значення.

У зв'язку з цим проєкт закону №11281 пропонує провести всеукраїнську інвентаризацію (обстеження) об'єктів нерухомості різних форм власності, результати якої дадуть змогу отримати точну інформацію щодо наявності вільних об'єктів, придатних для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Фролов наголосив, що фактично парламент схвалив закон, спрямований на збільшення доступного житла для ВПО, оскільки йдеться про проведення всенародної інвентаризації нерухомості з метою подальшого передання в пільгову оренду для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Нардеп пояснив, що після ухвалення закону планується створення інформаційної бази житла, придатного для проживання, у вигляді публічної інтерактивної карти, на якій будуть доступні:

інформація про технічний стан об'єкта нерухомості;

фото об'єкта нерухомості;

інформація про кількість місць для проживання;

обсяг потенційних інвестицій для приведення в належний для проживання стан.

"Важливо, що ВПО зможуть обирати об'єкт, де б вони хотіли проживати. А органи влади — комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту та введення об'єкта в експлуатацію", — додав Фролов.

Він також повідомив, що внутрішні переселенці зможуть подавати заявки на проживання приблизно через пів року після набуття законом чинності. У прикінцевих і перехідних положеннях уточнюється, що закон набуває чинності наступного дня після його публікації, за умови підписання президентом.

Також зазначено, що перевірка об'єктів державної, комунальної та (за бажанням власника) приватної власності зазвичай проводиться в такому порядку:

гуртожитки;

житлові будинки;

будівлі готельні та інші будівлі для тимчасового проживання;

інші нежитлові будівлі, які можуть бути пристосовані для проживання ВПО;

інші об'єкти нерухомості, придатні для проживання ВПО (зокрема недобудови);

земельні ділянки, які визначені або можуть бути визначені містобудівною документацією для перспективного будівництва житла для ВПО.

Зазначимо, 11 листопада Фокус писав про інші категорії українців, які отримують компенсацію за оренду житла. Зокрема, на це мають право військовослужбовці ЗСУ, повідомили на порталі "АрміяInform". Окрім коштів на оренду, бійцям повертають гроші, які вони витратили на переїзд на нове місце служби. Розмір компенсації — від 2 280 до 4 560 грн (залежно від області).

Нагадуємо, у червні народний депутат Максим Ткаченко розповів про кількість ВПО, які повернулися на передні місця проживання, і про причини, які їх до цього спонукали.