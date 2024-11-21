Жилья для переселенцев в Украине станет больше: как подать заявки

В Украине предполагается создание информационной базы пригодного для проживания жилья в виде публичной интерактивной карты.

Верховная Рада одобрила законопроект №11281 в окончательном чтении, получив 258 голосов "за". Документ касается защиты жилищных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом говорится в публикации главы временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав ВПЛ и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, Павла Фролова.

В пояснительной записке отмечается, что проблема обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине существует уже более 10 лет. Однако с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины этот вопрос приобрел глобальный масштаб и значение.

В связи с этим, проект закона №11281 предлагает провести всеукраинскую инвентаризацию (обследование) объектов недвижимости разных форм собственности, результаты которой позволят получить точную информацию о наличии свободных объектов, подходящих для проживания внутренне перемещенных лиц.

Фролов подчеркнул, что фактически парламент одобрил закон, направленный на увеличение доступного жилья для ВПЛ, так как речь идет о проведении всенародной инвентаризации недвижимости с целью последующей передачи в льготную аренду для размещения внутренне перемещенных лиц.

Нардеп пояснил, что после принятия закона планируется создание информационной базы жилья, пригодного для проживания, в виде публичной интерактивной карты, на которой будут доступны:

информация о техническом состоянии объекта недвижимости;

фото объекта недвижимости;

информация о количестве мест для проживания;

объем потенциальных инвестиций для приведения в надлежащее для проживания состояние.

"Важно, что ВПЛ смогут выбирать объект, где бы они хотели проживать. А органы власти — коммуницировать с международными организациями насчет проведения необходимого ремонта и ввода объекта в эксплуатацию", — добавил Фролов.

Он также сообщил, что внутренние переселенцы смогут подавать заявки на проживание примерно через полгода после вступления закона в силу. В заключительных и переходных положениях уточняется, что закон вступает в силу на следующий день после его публикации, при условии подписания президентом.

Также указано, что проверка объектов государственной, коммунальной и (по желанию владельца) частной собственности обычно проводится в следующем порядке:

общежития

жилые дома

здания гостиничные и другие здания для временного проживания;

другие нежилые здания, которые могут быть приспособлены для проживания ВПЛ;

другие объекты недвижимости, пригодные для проживания ВПЛ (в том числе недострои);

земельные участки, которые определены или могут быть определены градостроительной документацией для перспективного строительства жилья для ВПЛ.

Отметим, 11 ноября Фокус писал о других категориях украинцев, которые получают компенсацию за аренду жилья. В частности, на это имеют право военнослужащие ВСУ, сообщили на портале "АрмияInform". Кроме средств на аренду, бойцам возвращают деньги, которые они потратили на переезд на новое место службы. Размер компенсации — от 2 280 до 4 560 грн (в зависимости от области).

Напоминаем, в июне народный депутат Максим Ткаченко рассказал о количестве ВПЛ, которые вернулись на передние места жительства, и о причинах, которые их к этому побудили.