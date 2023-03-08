Переселенцям за гроші ЄС збудують житло біля Івано-Франківська: всі подробиці

Нове житло для переселенців облаштують на 80 сотках землі. За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, ЄС виділить на будівництво 12 будинків близько 10 млн. євро.

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На околиці Івано-Франківська збираються збудувати 12 будинків із квартирами для переселенців. Будівництво житла профінансує Євросоюз, який уже виділив на це 10 мільйонів євро, повідомляє видання "Укрінформ".

Так, за словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, будинки для переселенців з'являться на території села Микитинці, яке входить до міської громади міста.

"Ми отримали близько 10 млн євро на будівництво соціального житла. Воно буде власністю територіальної громади і надаватиметься внутрішньо переміщеним особам. Вже є підписаний контракт", — розповів він.

Руслан Марцінків зазначив, що мешканці села не проти будівництва. Для нового житла було виділено 80 соток землі, а всі необхідні комунікації — світло, вода, каналізація там уже є.

"Це будуть п'ятиповерхові будинки, в яких не потрібно буде встановлювати ліфти. Попередньо всього будинків буде 12", — пояснив мер Івано-Франківська.

Житло для переселенців

Ще в серпні 2022 року тодішній заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко заявляв, що влада планує протягом наступних 5-6 місяців збудувати п'ятиповерхові будинки в 16 областях для переселенців.

План будівництва житла для українських переселенців розробили спільно із відомими архітектурними бюро. Вартість разом з меблями та обладнанням становитиме приблизно 700-800 доларів за квадратний метр.

Крім того, в ОП планували викуповувати квартири у забудовників у житлових комплексах, які ще не введені в експлуатацію, та віддавати це житло переселенцям.

Тим часом, як повідомляв Фокус, компенсацію за зруйноване під час воєнних дій житло українцям, можливо, почнуть видавати з травня 2023 року. Також Фокус писав, що у січні 2023 року українці за оренду квартир, у середньому, платили понад майже 6 тисяч гривень. Найдорожча оренда житла була у Закарпатській області — у середньому 13 123 гривні за однокімнатну квартиру.