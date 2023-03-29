В Україні з'являться тимчасові села для вимушених переселенців: хто їх збудує

Дві країни також доставлять в Україну генератори вартістю 2,5 мільйонів фунтів, які забезпечать роботу шкіл, лікарень та громадських центрів по всій країні.

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Великобританія спільно з Польщею збудують два тимчасові села в Україні, де зможуть жити люди, які залишилися без житла через повномасштабне вторгнення Росії. За попередніми даними, на цей проєкт виділять майже 12 мільйонів доларів. Повідомлення про це 28 березня 2023 з'явилося на сайті уряду Великобританії.

Журналісти пишуть, за понад рік до Великобританії приїхали близько 118 тисяч українських біженців, але країна не може кожного з них забезпечити житлом. Тому британський уряд хоче збудувати невеликі селища в Україні, де зможуть оселитися 700 людей. Відомо, що будівництво сіл відбуватиметься у Львівській та Полтавській областях.

"За останній рік Володимир Путін продовжував знищувати цивільні будинки та інфраструктуру. Цей проєкт подарує будинки тим, хто найбільше їх потребує", — заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Кліверлі.

Країни також доставлять в Україну генератори вартістю 2,5 мільйонів фунтів, які забезпечать роботу шкіл, лікарень та громадських центрів по всій країні.

Де ще збудують житло для переселенців

Тим часом уже 2023 року біля Івано-Франківська планують розпочати роботи з будівництва 12 будинків із квартирами для вимушених переселенців. За словами мера міста Руслана Марцінківа, будинки для переселенців з'являться на території села Микитинці.

"Ми отримали близько 10 млн євро на будівництво соціального житла. Воно буде власністю територіальної громади і надаватиметься внутрішньо переміщеним особам. Вже є підписаний контракт", — розповів він.

Компенсація за зруйноване житло

23 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7198 про створення механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни.

Відповідно до закону, компенсація покладена лише за пошкоджену чи знищену житлову нерухомість. Наприклад:

квартири;

інші житлові приміщення (кімнати у гуртожитках);

садиби;

садові та дачні будинки;

об'єкти будівництва з опорними та зовнішніми конструкціями.

При цьому законопроєктом не передбачається, що компенсація виплачуватиметься грошима. За словами народного депутата Ярослава Железняка, українцям видаватимуть житлові сертифікати.

Нагадаємо, Фокус також писав, у яких датах вимушеним переселенцям виплачують щомісячну грошову підтримку від держави і на яку суму вони можуть розраховувати.