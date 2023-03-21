Виплати переселенцям: українцям пояснили, в яких числах гроші надходять на картку

Затримки отримання виплат усе ще можуть виникати, але вони пов'язані з проблемами технічного характеру.

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Український уряд у 2023 році, попри війну, що триває, не відмовився від соціальних виплат громадянам країни. Це стосується й державної допомоги для громадян, які стали вимушеними переселенцями з 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабний наступ на Україну. Видання Fakty.ua з'ясувало, в яких датах переселенцям чекати фінансової підтримки у 2023 році.

Зазначається, що перерахування бюджетних коштів ВПО здійснює Мінсоцполітики й АТ "Ощадбанк" щомісяця до 3, 13 та 23 числа. Щомісяця відбувається виплата, виходячи з реєстру внутрішньо переміщених осіб.

"Якщо виникають затримки й виплати не надходять більш як місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше", — повідомили в Міністерстві.

Перед тим, як кошти надійдуть на карту ВПО, проходить три етапи:

подання заявки — це можна зробити особисто через додаток "Дія" або ЦНАП;

формування й обробка реєстрів — за це відповідає Мінсоцполітики;

виплата коштів здійснюється банком.

Щойно міністерство перераховує виплати банкам, банки перераховують їх своїм клієнтам-ВПО.

Які виплати передбачені ВПО у 2023 році

Державна фінансова допомога виплачується автоматично, а розмір виплат складає:

3 000 гривень — дітям і громадянам із інвалідністю;

2 000 гривень — решті всіх громадян.

Водночас соцдопомога належить таким категоріям громадян:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;

у яких залишилося непридатне для проживання або зруйноване житло, і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані російською агресією;

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Раніше Фокус писав, що соціальні виплати, термін яких минув уже після 24 лютого 2022 року, будуть автоматично продовжені на 2023 рік. Ще Фокус повідомляв, що в Україні змінився алгоритм перевірок внутрішніх переселенців. Тепер перевірятимуть переселенців лише за підозри в неправомірному отриманні допомоги.