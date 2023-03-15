ВПО для виплат тепер перевірятимуть по-новому: до чого готуватися переселенцям

Держава не відмовляється виплачувати грошову допомогу українцям, які через війну вимушено залишили свої будинки та стали внутрішньо переміщеними особами, але тепер перевірка таких українців відбуватиметься по-іншому.

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В Україні узгодили дещо інший алгоритм перевірок внутрішніх переселенців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, тепер перевірятимуть переселенців лише за підозри на неправомірне отримання допомоги.

"Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов'язані цілодобово перебувати вдома лише для того, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже потрібна. Перевірки повинні здійснюватися лише за підозри на неправомірне отримання допомоги", — зазначила вона.

За інформацією міністерства, територіальні органи соціальних служб зобов'язані попереджати переселенців про майбутній візит, а під час відвідин скласти акт та повідомити громадянина про необхідність протягом 10 днів відвідати орган соціального захисту населення та пройти ідентифікацію.

"І лише у разі неявки переселенцям можуть скасувати статус ВПО та припинити передбачені для них виплати", — додали в Мінреінтеграції.

Ще у відомстві нагадали, що позбутися статусу ВПО можна, якщо:

виїхати за кордон;

повернутися на місце постійного проживання;

своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.

Які виплати передбачені ВПО у 2023 році

Державна фінансова допомога виплачується автоматично, а розмір виплат складає:

3 000 гривень — дітям та громадянам з інвалідністю;

2 000 гривень — решті всіх громадян.

При цьому соцдопомога належить наступним категоріям громадян:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;

у яких залишилося непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані російською агресією;

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що поряд із державою українських переселенців активно підтримують різноманітні благодійні організації. Так, наприклад, з 2 березня 2023 року нарахування фіндопомоги для ВПО відновила Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC). Зазначається, що потерпілим від війни українцям виплатять 6600 гривень (по 2200 грн протягом 3 місяців).

Також Фокус розповідав, що мешканцям столиці щомісячно виплачуватимуть від 1,2 тис. грн до 2,5 тис. грн фінансової підтримки в межах програми "Турбота. Назустріч киянам".