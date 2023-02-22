По 2 500 гривень кожному: деяким українцям виплатять нову грошову допомогу

Виплачуватимуть матеріальну допомогу на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на рахунки, відкриті у банку, який є учасником проєкту "Муніципальна карта "Картка киянина”.

Related video

Киянам обіцяють щомісячно виплачувати від 1,2 тис. грн до 2,5 тис. грн фінансової підтримки в межах програми "Турбота. Назустріч киянам". Про це повідомляє пресслужба Київської міськадміністрації.

Кому виплачуватимуть гроші

За інформацією київської влади, допомогу в розмірі 2,5 тис. грн призначено дітям з інвалідністю підгрупи "А". А також:

дітям з інвалідністю, над якими встановлено опіку, піклування або їх виховують у прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу;

дітям-сиротам;

особам з інвалідністю І групи підгрупи "А", розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством) не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для громадян, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю І групи підгрупи "А" — одержувачам держдопомоги.

На 2 тис. грн можуть розраховувати діти з інвалідністю. І:

діти, над якими встановлено опіку;

особи з інвалідністю І групи, розмір пенсії яких не перевищує розміру трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особи з інвалідністю І групи — одержувачі державної соціальної допомоги;

особи, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежним), гострим захворюванням нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, вимагає трансплантації органу, паліативної допомоги та яким не встановлено інвалідність.

Найменша виплата — 1,2 тис. грн, буде в громадян з інвалідністю ІІ групи — одержувачів державної соціальної допомоги.

При цьому наголошується, що, крім власне киян, фінансову допомогу нададуть і ВПО з певних категорій, які перебувають на обліку в органах соціального захисту столиці.

Як виплачуватимуть?

Зазначається, що гроші надходитимуть на поточні рахунки для отримання пенсій у банках. А також на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".

"Також пільговики, які отримують виплати через "Укрпошту", зможуть отримати допомогу у відділеннях. Або виплати будуть доставлені разом із пенсією", — сказано в повідомленні в КМДА.

Нагадаємо, із 16 лютого 2023 року українці-ветерани з інвалідністю І-ІІ групи можуть подавати заявки на отримання фінансової допомоги від Міністерства у справах ветеранів і Червоного Хреста. Йдеться про виплату в розмірі 16 тис. грн.

Також Фокус писав про те, що 8 лютого заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відповіді на питання щодо порядку отримання додаткових грошових виплат українським військовослужбовцям у розмірі 30 та 100 тисяч гривень.