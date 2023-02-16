Допомога під час війни: хто з українців може отримати 16 тисяч гривень
Українцям виплачуватимуть грошову допомогу у розмірі 4 тис. грн. протягом чотирьох місяців. Тобто загальна сума виплати становитиме 16 тис. грн .
З 16 лютого 2023 року українці-ветерани з інвалідністю І-ІІ групи можуть подавати заявки на виплату грошової допомоги від Міністерста ветеранів та Червоного Хреста. Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.
Зазначається, що українцям виплачуватимуть грошову допомогу у розмірі 4 тис. грн протягом чотирьох місяців. Таким чином, загальна сума виплати становитиме 16 тис. грн.
Кому виплатять гроші
Фінансова допомога призначена ветеранам, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають статус І чи ІІ групи інвалідності, а відомості про це внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Як подати заявку?
- Авторизуватись на веб-порталі е-Ветеран;
- Перейти на посилання "Надання підтримки людям з інвалідністю внаслідок війни";
- Пройти електронну ідентифікацію за допомогою електронного підпису;
- Перевірити своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- Вказати свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону, адресу електронної пошти та надіслати заяву.
"Якщо громадянин відповідає критеріям, то дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на зазначений у заяві банківський рахунок", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 січня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який надає статус учасника бойових дій цивільним особам, які з початку інтенсивної фази війни в Україні захищали країну як добровольці і не належали до складу офіційних військових формувань чи відомств.
Також зазначимо, що з 15 лютого польський Червоний Хрест запустив нову благодійну програму допомоги для біженців з України, які перебувають у Польщі. Так, громадянам України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, видадуть ваучер на 500 злотих (понад 4 тис. грн). Витратити гроші біженці зможуть на:
- продукти харчування;
- засоби гігієни;
- побутові речі.