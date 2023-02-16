Помощь во время войны: кто из украинцев может получить 16 тысяч гривен

Украинцам будут выплачивать денежную помощь в размере 4 тыс. грн в течение четырех месяцев. То есть общая сумма выплаты составит 16 тыс. грн.

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С 16 февраля 2023 года украинцы-ветераны с инвалидностью I-II группы могут подавать заявки выплату денежной помощи от Министерста ветеранов и Красного Креста. Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Отмечается, что украинцам будут выплачивать денежную помощь в размере 4 тыс. грн в течение четырех месяцев. Таким образом, общая сумма выплаты составит 16 тыс. грн.

Кому выплатят деньги

Финансовая помощь предназначена ветеранам, которые получили инвалидность в результате войны, имеют статус I или II группы инвалидности, а сведения об этом внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Как подать заявку?

Авторизоваться на веб-портале е-Ветеран

Перейти по ссылке "Оказание поддержки людям с инвалидностью в результате войны".

Пройти электронную идентификацию с помощью электронной подписи.

Проверить свою фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

указать свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона, адрес электронной почты и отправьте заявление.

"Если гражданин отвечает критериям, то данные заявителя в автоматическом режиме передаются в Красный Крест Украины для последующей выплаты денежной помощи на указанный в заявлении банковский счет", — сказано в сообщении.

Напомним, 12 января 2023 года Верховная Рада приняла закон, предоставляющий статус участника боевых действий гражданским лицам, которые с начала интенсивной фазы войны в Украине защищали страну как добровольцы и не числились в составе официальных военных формирований или ведомств.

Также отметим, что с 15 февраля польский Красный Крест запустил новую благотворительную программу помощи для находящихся в Польше беженцев из Украины. Так, гражданам Украины, которые прибыли в Польше после 24 февраля 2022 года, выдадут ваучер на 500 злотых (более 4 тыс. грн). Потратить деньги беженцы смогут на: