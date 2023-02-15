Красный Крест выплатит некоторым украинцам больше 4 тысяч гривен помощи: кто может рассчитывать

Красный Крест запустил новую благотворительную программу помощи для находящихся в Польше беженцев из Украины. Люди смогут получить специальные сертификаты и купить товары первой необходимости.

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Красный Крест в Польше выплатит денежную помощь украинцам, которые прибыли в страну после 24 февраля 2022 года. Так, украинским беженцам выдадут ваучер на 500 злотых (более 4 тыс. грн), сообщили в пресс-службе в Минреинтеграции.

Отмечается, что получить финподдержку Польского Красного Креста также могут:

беременные женщины (при наличии соответствующей справки);

лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев;

граждане, которые сами ухаживают за тремя или более детьми.

"Получить ваучер можно в ближайшем отделении Красного Креста. При условии, если претенденты ранее не получали финансовую помощь или помощь от ООН или других неправительственных организаций", – сказано в сообщении.

Как можно будет потратить деньги?

В украинском министерства рассказали, что потратить 500 злотых от Красного Креста украинцы могут на:

продукты питания;

средства гигиены;

бытовые принадлежности.

Тем временем благотворительная организация 1K из Нью-Йорка объявила о предоставлении помощи в 1 тыс. долларов пострадавшим от войны украинцам. Программа рассчитана именно на семьи, поэтому одинокий человек не может получить выплату. Подать заявку на выплату может любая украинская семья, как находящаяся в стране, так и выехавшая из нее в качестве беженцев.

Также Фокус рассказывал, что украинцы со статусом ВПЛ, эвакуировавшиеся с началом войны в Полтавскую область, могут зарегистрироватсяь для получения дополнительной финансовой помощи. Так, им выплачивают по 6,6 тыс. грн на каждого члена семьи.