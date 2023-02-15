Червоний Хрест виплатить деяким українцям понад 4 тисячі гривень допомоги: хто може розраховувати

Червоний Хрест запустив нову благодійну програму допомоги для біженців із України, які перебувають у Польщі. Люди зможуть отримати спеціальні сертифікати й купити товари першої необхідності.

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Червоний Хрест у Польщі виплатить грошову допомогу українцям, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року. Українським біженцям видадуть ваучер на 500 злотих (понад 4 тис. грн), повідомили в пресслужбі в Мінреінтеграції.

Зазначається, що отримати фінпідтримку польського Червоного Хреста також можуть:

вагітні жінки (за наявності відповідної довідки);

особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;

громадяни, які самі доглядають трьох чи більше дітей.

"Отримати ваучер можна в найближчому відділенні Червоного Хреста. За умови, якщо претенденти раніше не отримували фінансову допомогу чи допомогу від ООН чи інших неурядових організацій", — ідеться в повідомленні.

Як можна буде витратити гроші?

В українському міністерстві розповіли, що витратити 500 злотих від Червоного Хреста українці можуть на:

продукти харчування;

засоби гігієни;

побутове приладдя.

Водночас благодійна організація 1K із Нью-Йорка оголосила про надання допомоги в 1 тис. доларів українцям, які постраждали від війни. Програма розрахована саме на сім'ї, тож самотня людина не може отримати виплату. Подати заявку на виплату може будь-яка українська сім'я, яка перебуває в країні, так і виїхала з неї як біженці.

Також Фокус розповідав, що українці зі статусом ВПО, які евакуювалися з початком війни в Полтавську область, можуть зареєструватися для отримання додаткової фінансової допомоги. Їм виплачують по 6,6 тис. грн на кожного члена сім'ї.