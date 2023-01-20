Деяким українцям виплатять по 6600 грн допомоги через війну: як отримати гроші

В Україні громадян, які постраждали від повномасштабного вторгнення військ РФ, продовжує фінансово підтримувати не лише держава, а й різні благодійні фонди.

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Українці зі статусом ВПО, які евакуювалися з початком війни до Полтавської області, можуть зареєструвати для отримання додаткової фінансової допомоги. Про це йдеться у повідомленні благодійного фонду "Карітас. Полтава".

У повідомленні йдеться, що кожен член сім'ї (до 4 осіб) може розраховувати на виплату по 6,6 тис. грн.

Кому виплатять

Евакуйованим до Полтави українцям зі статусом ВПО, які підпадають хоча б під один із шести критеріїв уразливості:

особа з інвалідністю;

особа з тяжким захворюванням;

самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство, що складається з одного-двох людей похилого віку, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні сім'ї (троє чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми молодше трьох років.

Також є ще додаткові критерії, наприклад:

сім'ю зареєстровано переселенцями з 24.02.2022;

раніше не отримувала допомоги від міжнародних організацій чи отримувала її пізніше до 31 жовтня 2022 року;

не отримувала допомоги у розмірі 16,2 тис. грн на оплату комунальних послуг від "Карітас.Полтава".

Як зареєструватися для виплати допомоги

Можна зателефонувати за одним із двох номерів: +380503464693, +380503464881. Або прийти за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика 20/1. Заявки приймаються з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 17:00.

Для реєстрації заявнику необхідно надати такі документи :

оригінал паспорта;

оригінал ідентифікаційного коду;

довідку ВПО;

рахунок IBAN;

документи, що підтверджують критерій уразливості.

Раніше Фокус розповідав, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) із 9 січня знову приймає заявки на виплату фіндопомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ. Українцям протягом трьох місяців обіцяють виплачувати по 6,6 тис. грн. на особу.

Також нагадаємо, що французька міжнародна організація Action Against Hunger (ACF) фінансово підтримає українців, які стали вимушеними переселенцями після повномасштабного вторгнення РФ та переїхали до Чернівецької області.