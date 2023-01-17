ООН знову виплачує українцям понад 19 тис. грн: як отримати допомогу

Виплати доступні не лише ВПО, а й людям, які постраждали внаслідок бойових дій, переїхали з місця постійного проживання, а згодом повернулися.

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) із 9 січня знову приймає заявки на виплату фіндопомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ. Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду "Право на захист".

Зазначається, що ВПО та постраждалим від бойових дій українцям після оформлення заявок протягом трьох місяців виплачуватимуть по 6,6 тис. грн на особу. Тобто якщо сім'я складається з трьох осіб, вона може розраховувати на виплату 19,8 тис. грн.

До речі, виплати можуть оформити не лише ВПО, а й люди, які постраждали внаслідок бойових дій, переїхали з місця постійного проживання, а згодом повернулися. На допомогу можуть не розраховувати ті українці, яким раніше вже виплачували будь-яку іншу допомогу від міжнародних організацій. Також дохід претендентів на допомогу від УВКБ ОНН не повинен бути вищим за 5,4 тис. грн.

Пункти, де проводиться реєстрація для оформлення грошової допомоги, зараз працюють у 9 областях України:

Харківській;

Львівській;

Дніпропетровській;

Сумській і Чернігівській;

Полтавській;

Черкаській;

Запорізькій;

Одеській.

Кіровоградській.

Кількість пунктів ще буде збільшена, також додатково планують відкрити офіси та сформувати роботу виїзних мобільних бригад.

Критерії для виплати допомоги

Якщо українська сім'я відповідатиме критеріям УВКБ ООН, то зможе претендувати на виплати одразу за кілька місяців. Серед умов:

глава сім'ї віком від 55 років або голова похилого віку, а в сім'ї є діти до 18 років;

сім'ю забезпечує лише один із батьків, під опікою якого перебуває дитина до 18 років і літні люди від 55 років;

сім'я виховує дітей без супроводу або дітей, яких розлучили з батьками (щоб підтвердити цю інформацію потрібно надати офіційні документи);

у сім'ї один або кілька членів із особливими потребами.

Документи для реєстрації

паспорт;

ідентифікаційний код;

номер банківської карти;

документи, що підтверджують належність до уразливої категорії населення (довідки, витяги);

для дітей — свідоцтва про народження.

Раніше стало відомо, що французька міжнародна організація Action Against Hunger (ACF) фінансово підтримає українців, які стали вимушеними переселенцями після повномасштабного вторгнення РФ і переїхали в Чернівецьку область.

Водночас міністерка реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук запропонувала переселенцям активніше шукати роботу, а не чекати на допомогу від держави.

За її словами, українці, які виїхали в інші регіони з тимчасово окупованих росіянами територій, мають працевлаштовуватися за новим місцем проживання, а не чекати на можливість повернутися на стару роботу, перебиваючись фінансовими виплатами від уряду.