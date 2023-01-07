"Не покладайтеся на допомогу": Верещук закликала ВПО активніше влаштовуватися на роботу

Як розповіла міністерка, багато людей після переїзду вже працевлаштувалися на новому місці. Роботодавці повинні йти назустріч мігрантам.

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Міністр реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук закликала переселенців активніше шукати роботу замість отримання допомоги від держави. З таким зверненням вона виступила в ефірі телемарафону, повідомляє сайт 0512.com.ua.

За словами Ірини Верещук, українці, які виїхали до інших регіонів із тимчасово окупованих росіянами територій, мають працевлаштовуватися за новим місцем проживання, а не чекати на можливість повернутися на стару роботу, перебиваючись фінансовими виплатами від уряду. Багато внутрішньо-переміщених осіб уже знайшли собі роботу у вільних регіонах і добре облаштувалися, деякі з них навіть готові залишитися після деокупації.

"Працевлаштування ВПО — це не лише дохід, а й особистий розвиток, що теж важливо, — наголосила Ірина Верещук. — Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям і активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватися та покращувати своє життя".

У жовтні Ірина Верещук попросила українців не повертатися з-за кордону до весни 2023 року. Як зазначила голова Мінреінтеграції, це допоможе знизити навантаження на енергосистему та легше пережити зиму в умовах війни.

У грудні Ірина Верещук заявила, що найближчим часом не влаштовуватимуть масові перевірки ВПО, які отримують фінансову допомогу. Повністю від перевірок не відмовлятимуться, оскільки потрібно стежити за використанням бюджетних коштів.