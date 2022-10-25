Верещук попросила українців, які перебувають за кордоном, не повертатися додому до весни

За словами віцепрем'єр-міністерки, якщо співвітчизники мають можливість перезимувати в інших країнах, то вони мають скористатися цим. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему України.

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Віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала тих українців, які зараз перебувають в інших країнах, не повертатися додому до весни, якщо є така можливість. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

"Проситиму не повертатися, нам потрібно пережити зиму", –– зокрема, прокоментувала Верещук.

За її словами, навантаження на енергомережі України зараз занадто велике, і додаткова кількість людей у країні зробить ситуацію ще складнішою.

"На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія", — додала вона.

Чиновниця також висловила сподівання, що вже навесні українці зможуть повернутися додому, зокрема на Херсонщині та Харківщині, і допомагатимуть відбудовувати регіони. Однак зараз від цього краще утриматись, уточнила вона.

Нагадаємо, після масованого обстрілу України 10 жовтня у регіонах країни почали відключати електроенергію для економії та стабілізації навантаження. Сьогодні, 25 жовтня, компанія "Укренерго" повідомила, що склала графіки обмеження електрики для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах країни. Тут також зазначили, що самостійне зниження використання електрики з боку споживачів у години пікового навантаження вранці та ввечері зменшує ризик перевантаження у мережах та подальших обмежень.