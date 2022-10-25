Верещук попросила украинцев, которые находятся за границей, не возвращаться домой до весны

По словам вице-премьер-министра, если у соотечественников есть возможность перезимовать в других странах, то они должны воспользоваться этим. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему Украины.

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Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала тех украинцев, кто сейчас находится в других странах, не возвращаться домой до весны, если есть такая возможность. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму", –– в частности, прокомментировала Верещук.

По ее словам, нагрузка на энергосети Украины сейчас слишком большая, и дополнительное количество людей в стране сделает ситуацию еще сложнее.

"К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", – добавила она.

Чиновница также выразила надежду, что уже весной украинцы смогут вернуться домой, в том числе в Херсонскую и Харьковскую области, и будут помогать отстраивать регионы. Однако сейчас от этого лучше удержаться, уточнила она.

Напомним, после массированного обстрела Украины 10 октября в регионах страны стали отключать электроэнергию для экономии и стабилизации нагрузки. Сегодня, 25 октября, компания "Укрэнерго" сообщила, что составила графики ограничения электричества для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах страны. Здесь также отметили, что самостоятельное снижение использования электричества со стороны потребителей в часы пиковой нагрузки утром и вечером уменьшает риск перегрузки в сетях и дальнейших ограничений.