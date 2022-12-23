Зараз не час: в Україні вирішили відмовитися від масових перевірок переселенців

Тепер в Україні проводитимуть перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення і якщо буде підозра неправомірного отримання допомоги.

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Масових перевірок місць проживання внутрішньопереміщених осіб (ВПО) найближчим часом не відбуватиметься. Про це заявила віцепрем’єр-міністриня України Ірина Верещук.

За її словами, повністю від перевірок влада не планує відмовлятися, адже держава зобов'язана проконтролювати цільове використання коштів. При цьому в уряді не хочуть постійно перевіряти людей і помилково позбавити їх виплат.

"Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв'язком, люди не повинні стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність вказаного місця проживання", — наголосила вона.

Ірина Верещук також додала, що в Україні мають чітко визначити підстави, за якими перевірятимуть ВПО. Для цього в Мінреінтеграції провели нараду, присвячену захисту прав внутрішніх переселенців, де вирішили, що тепер в Україні проводитимуть перевірки місць проживання ВПО виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги.

Про це переселенцю мають обов'язково повідомити по телефону. В інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців не допускається.

Перевірки переселенців: за що можуть позбавити державних виплат

Нагадаємо, 14 жовтня 2022 року Кабмін України ухвалив постанову, якою відновив перевірки місць проживання переселенців. Згідно з постановою уряду, допомогу можуть забрати у громадян серед ВПО, які переїхали на нове місце тимчасового перебування і не попередили про це соціальні служби.

Якщо з'ясується, що людина виїхала з раніше вказаного місця проживання, її зобов'яжуть з'явитися до територіального органу соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів. Якщо переселенець проігнорує це зобов'язання, виплати проживання буде припинено наступного місяця.

Скільки платить держава внутрішнім переселенцям

Окрім одноразових виплат від міжнародних благодійних проєктів, ще й щомісячна допомога ВПО від держави. Виплати не дуже великі:

2 тис. грн отримують дорослі працездатні українці;

3 тис. грн виплачується дітям та інвалідам.

Однак завдяки своїй регулярності виплати є серйозною допомогою для багатьох внутрішніх переселенців, які залишилися без стабільного заробітку через війну.

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