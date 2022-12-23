Сейчас не время: в Украине решили отказаться от массовых проверок переселенцев

Теперь в Украине будут проводить проверки мест проживания ВПЛ исключительно в случаях обращения правоохранительных органов к органам соцзащиты населения и если будет подозрение неправомерного получения помощи.

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Массовых проверок мест жительства внутриперемещенных лиц (ВПЛ) в ближайшее время происходить не будет. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

По ее словам, полностью от проверок власти не планируют отказываться, ведь государство обязано проконтролировать целевое использование средств. При этом в правительстве не хотят постоянно проверять людей и по ошибке лишить их выплат.

"Сейчас, когда постоянно раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства", – отметила она.

Ирина Верещук также добавила, что в Украине должны четко определить основания, по которым будут проверять ВПЛ. Для этого в Минреинтеграции провели совещание, посвященное защите прав внутренних переселенцев где решили, что теперь в Украине будут проводить проверки мест проживания ВПО исключительно в случаях обращения правоохранительных органов к органам соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи.

Об этом переселенцу должны обязательно сообщить по телефону. Во всех других случаях проведение выборочных проверок мест проживания внутренних переселенцев не допускается.

Проверки переселенцев: за что могут лишить государственных выплат

Напомним, 14 октября 2022 года Кабмин Украины принял постановление, которым возобновил проверки мест жительства переселенцев. Согласно постановлению правительства, пособия могут забрать у граждан из числа ВПЛ, которые переехали на новое место временного пребывания и не предупредили об этом социальные службы.

Если выяснится, что человек уехал с ранее указанного места проживания, его обяжут явиться в территориальный орган соцзащиты по месту жительства в течение 10 календарных дней. Если переселенец проигнорирует это обязательство, выплаты на проживание будут прекращены со следующего месяца.

Сколько платит государство внутренним переселенцам

Кроме единовременных выплат от международных благотворительных проектов, еще и ежемесячное пособие ВПЛ от государства. Выплаты не очень большие:

2 тыс.грн получают взрослые трудоспособные украинцы

3 тыс. грн выплачивается детям и инвалидам.

Однако благодаря своей регулярности, выплаты являются серьезной помощью для многих внутренних переселенцев, которые остались без стабильного заработка из-за войны.

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