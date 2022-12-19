Как украинцам оформить субсидию онлайн: инструкция
За каждым этапом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины.
Оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы могут онлайн и без посещения государственных служб. Но перед этим нужно подать заявление о назначении и декларацию о доходах и расходах, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как оформить субсидию онлайн
Для этого нужно:
- зарегистрироваться или авторизоваться на сайте ПФУ
- после этого перейти в "Личный кабинет" и кликнуть раздел "Коммуникации с ПФУ", далее перейти в раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- подготовить сканированные копии документов, согласиться на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить";
- далее кликнуть на "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии" и заполнить поля онлайн формы;
- добавить сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";
- кликнуть на "Сформировать заявление" в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления;
- добавить цифровую подпись и отправить документы в Пенсионный фонд Украины.
В ПФУ добавляют, что за каждым этапом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".
Реструктуризация долгов: с кем договариваться
Многие украинцы из-за войны потеряли работу и не могут платить по счетам как раньше, долги за коммуналку продолжают расти и общая сумма уже перевалила за 100 млрд грн. Чтобы подписать договор о реструктуризации, потребителям следует обращаться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг, сообщается на сайте Минсоцполитики. При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищную субсидию могут назначить с начала сезона.
"Таким образом, рекомендуем гражданам, которые имеют задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства оплатить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", — отмечают в министерстве.
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