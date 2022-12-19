Как украинцам оформить субсидию онлайн: инструкция

За каждым этапом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг украинцы могут онлайн и без посещения государственных служб. Но перед этим нужно подать заявление о назначении и декларацию о доходах и расходах, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как оформить субсидию онлайн

Для этого нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться на сайте ПФУ

после этого перейти в "Личный кабинет" и кликнуть раздел "Коммуникации с ПФУ", далее перейти в раздел "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

подготовить сканированные копии документов, согласиться на дистанционное информирование, нажав кнопку "Продолжить";

далее кликнуть на "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии" и заполнить поля онлайн формы;

добавить сканированные копии документов, нажав кнопку "Добавить файл";

кликнуть на "Сформировать заявление" в конце онлайн-формы. Автоматизированная система проверит полноту заполнения заявления;

добавить цифровую подпись и отправить документы в Пенсионный фонд Украины.

В ПФУ добавляют, что за каждым этапом рассмотрения заявления на назначение субсидии можно следить в личном кабинете в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Реструктуризация долгов: с кем договариваться

Многие украинцы из-за войны потеряли работу и не могут платить по счетам как раньше, долги за коммуналку продолжают расти и общая сумма уже перевалила за 100 млрд грн. Чтобы подписать договор о реструктуризации, потребителям следует обращаться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг, сообщается на сайте Минсоцполитики. При этом, если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищную субсидию могут назначить с начала сезона.

"Таким образом, рекомендуем гражданам, которые имеют задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства оплатить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", — отмечают в министерстве.

Ранее Фокус выяснял, насколько тепло будет в домах украинцев этой зимой, и какие способы экономии газа могут быть применены в Европе и в Украине в новом отопительном сезоне.

Напомним также, что Кабинет министров не будет повышать тарифы на коммуналку в 2022 году.