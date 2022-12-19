Як українцям оформити субсидію онлайн: інструкція

За кожним етапом розгляду заяви про призначення субсидії можна стежити в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України.

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Оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг українці можуть онлайн та без відвідування державних служб. Але перед цим потрібно подати заяву про призначення та декларацію про доходи та витрати, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як оформити субсидію онлайн

Для цього потрібно:

зареєструватися або авторизуватися на сайті ПФУ

після цього перейти до "Особистого кабінету" та клацнути розділ "Комунікації з ПФУ", далі перейти до розділу "Заява на житлову субсидію або пільгу";

підготувати скановані копії документів, погодитись на дистанційне інформування, натиснувши кнопку "Продовжити";

далі клікнути на "Заяву про призначення та надання житлової субсидії" та заповнити поля онлайн форми;

додати скановані копії документів, натиснувши кнопку "Додати файл";

клацнути на "Сформувати заяву" в кінці онлайн-форми. Автоматизована система перевірить повноту заповнення заяви;

додати цифровий підпис та надіслати документи до Пенсійного фонду України.

У ПФУ додають, що за кожним етапом розгляду заяви на призначення субсидії можна стежити в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Реструктуризація боргів: з ким домовлятися

Багато українців через війну втратили роботу і не можуть платити за рахунками як раніше, борги за комуналку продовжують зростати і загальна сума вже перевищила 100 млрд грн. Щоб підписати договір про реструктуризацію, споживачам слід звертатись до постачальників відповідних комунальних послуг, повідомляється на сайті Мінсоцполітики. При цьому якщо такий договір буде укладено протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлову субсидію можуть призначити з початку сезону.

"Таким чином, рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплатити платежі за послуги, укласти договір реструктуризації та звернутися до органу соціального захисту населення щодо призначення житлової субсидії", — зазначають у міністерстві.

Раніше Фокус з'ясовував, наскільки тепло буде в будинках українців цієї зими і які способи економії газу можуть бути застосовані в Європі та Україні в новому опалювальному сезоні.

Нагадаємо також, що Кабінет міністрів не підвищуватиме тарифи на комуналку у 2022 році.